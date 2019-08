Hände weg von Venezuela! In Berlin vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor Sa 10. August 2019

http://haendewegvonvenezuela.net/links/kundgebung10.08.19.html

Der Globale Aufruf für Frieden zielt darauf ab, eine Volksbewegung aufzubauen, die den Frieden und die Achtung der Souveränität und des Völkerrechts unterstützt und sich gegen wirtschaftliche, militärische oder sonstige Aggressionen ausspricht. Die Anmeldung zur Kampagne ist ein erster Schritt, um diese Bewegung aufzubauen. Die Volksbewegung wird die Auswirkungen illegaler Handlungen dokumentieren und aufklären, und solidarisch gegen solche Handlungen vorgehen.

HIER ANMELDEN. http://globalappeal4peace.net

Unterstützer: Embassy Protection Collective – ANSWER Coalition – Black Alliance for Peace, – CODEPINK – International Action Center – Popular Resistance – United National Antiwar Coalition – US Peace Council – Veterans for Peace – World Beyond War – Pima County Green Party – Mt. Zion Church Ministries – The Raucous Rooster – Show Up! America – Environmentalists Against War – The Nuclear Resister – Canadian County Safe Water Coalition – Green Party of Bay County – Green Party of Monmouth County NJ, Mobilization Against War and Occupation (MAWO) – Vancouver, Canada, Green Party of Allegheny County – Aktionsgruppe Venezuela Berlin – Alexander-von-Humboldt Gesellschaft – Deutscher Friedensrat – Attac – Mütter gegen den Krieg Berlin Brandenburg – IPPNW – Deutsche Sektion der internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges / Ärzte in sozialer Verantwortung – Bremer Friedensforum – Pressenza Berlin – Roger Waters, Mitbegründer Pink Floyd und viele andere mehr.

