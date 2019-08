Ein toter deutscher Soldat im Mai 1945 vor dem Brandenburger Tor – dieses Motiv zeigt seit Jahren ein Plakat, das nicht nur in der deutschen Hauptstadt zu sehen ist. Es fordert „Nie wieder Krieg“ und „Frieden mit Russland“. Das Plakat stammt von Heinrich Bücker, der es im nächsten Jahr wieder verbreiten will.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/8UYV

