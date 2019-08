Peking spricht von grober Einmischung der USA in innere Angelegenheiten Venezuelas (Sputniknews)

China erhebt Protest gegen die jüngsten Handlungen und Erklärungen der USA gegenüber Venezuela, sagte die amtliche Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, am Mittwoch.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/8TNm

