China hat die USA ausdrücklich vor einer Einmischung in innere Angelegenheiten gewarnt. Hintergrund sind die seit Wochen anhaltenden Unruhen in Hongkong. Die Stadt gehöre zu China, erklärte die Vertretung des Außenministeriums in Hongkong.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/8TfQ

