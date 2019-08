Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton: Venezuela ist jetzt neben Iran, Nordkorea und Syrien ein „Schurkenstaat“, und die USA werden alles tun, um „sicherzustellen, dass Maduro keine Möglichkeit mehr hat, sich zu halten“

Der Nationale Sicherheitsberater John Bolton forderte das venezolanische Militär auf, die Seiten zu wechseln und sich dem selbsternannten „Präsidenten“ Juan Guaido in seinem Putschversuch anzuschließen, und betonte gleichzeitig, dass die USA keine militärische Option erwägen.

Venezuela ist jetzt neben Iran, Nordkorea und Syrien ein „Schurkenstaat“, und die USA werden alles tun, um „sicherzustellen, dass [Präsident Nicolas] Maduro keine Möglichkeit mehr hat, sich finanziell aufrecht zu erhalten“, so Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton sagte.

Bei einer Konferenz über die Krise in Venezuela in Lima, Peru, griff Bolton diejenigen Länder an, die sich für Venezuela ausgesprochen hatten, darunter Kuba, Russland, China und Iran, und warf ihnen vor, die „Gräueltaten eines brutalen Diktators“ zu unterstützen.

„Sowohl zu Russland als auch zu China sagen wir, dass Ihre Unterstützung für das Maduro-Regime unerträglich ist, insbesondere für das demokratische Regime, das Maduro ersetzen wird. Wir sagen noch einmal zu Russland … Verdoppeln Sie nicht Ihre schlechte Wette“, sagte Bolton.

„In dieser Hemisphäre ist es unser moralischer Imperativ, unsere Nachbarn gegen jede Bedrohung von innen oder außen zu verteidigen, die Frieden, Sicherheit und Wohlstand untergräbt“, fügte Bolton hinzu.

Zuvor hatte Bolton bei einem Gespräch mit FoxTV angekündigt, dass die neuen Sanktionen gegen Venezuela in dieser Woche „weit über das hinausgehen, was wir bisher getan haben“.

„Präsident Trump hat hier einen sehr starken Schritt unternommen, indem er diese umfassenden Sanktionen verhängt hat, alle Vermögenswerte aller Teile der venezolanischen Regierung in den USA eingefroren und auch Sanktionen verhängt oder die Situation eingerichtet hat, um gegen Personen anktionen zu verhängen und gegen Firmen die bedeutende Geschäfte mit der Regierung von Venezuela machen „, sagte Bolton.

Laut Bolton verspüren die USA und ihre Verbündeten hier ein „erneutes Gefühl des Vertrauens, eine erneute Entschlossenheit, dass Maduro die Macht verlieren muss. Ich denke, die Isolation des Regimes nimmt zu. Ich denke, die Menschen in Venezuela wollen, dass dieses Regime entfernt wwird und die legitime Regierung der Nationalversammlung die Macht übernimmt und Neuwahlen abgehalten werden „, sagte Bolton.

Lateinamerika befindet sich i einer politischen Krise, seit der von den USA unterstützte Oppositionspolitiker Juan Guaido sich zum Präsidenten erklärte und die Venezolaner aufforderte, Maduro abzusetzen, der wenige Wochen zuvor nach den Wahlen im Mai 2018 sein Amt für eine zweite Amtszeit antrat.

Die US-Verbündeten äußerten sich zunächst Unterstützung für Guaido, aber äußerten sich in Folge allmählich frustriert über die mangelnden Fortschritte bei seiner Machtübernahme.

Am Dienstag griff der venezolanische Vizeminister für internationale Kommunikation, William Castillo, Washington wegen seiner jüngsten Sanktionen verbal an und nannte die US-Politik geprägt von „Gangstertums“ und „internationalen Banditentum“ der Trump-Regierung.

Quelle: https://sptnkne.ws/8Tgh

