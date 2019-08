Kritikpunkte an NuoVisoTV und anderen rechtsoffenen „alternativen“ Medienplattformen

Nachfolgend einige wichtige Kritikpunkte an NuoViso TV und anderen „alternativen Medien“.

Zumeist stösst man bei diesem Thema auf Unverständnis oder Desinteresse. Es zeigt sich aber klar, dass NuoViso weiterhin Kontakte zu Jürgen Elsässer und dessen Zeitschrift und Videoformat CompactTV (mit engsten Kontakten zur AFD) pflegt und darüberhinaus auch regelmässig Interviews mit AFD-Politikern und anderen Rechten, mit Holocaustleugnern, sowie mit der chinafeindlichen Falun Gong Sekte veröffentlicht.

bitchute verlinkte Video wurde übrigens auf Betreiben des Videoportals Kulturstudio, wo auch der jetzige NuoViso Moderator Frank Stoner öfter auftritt, bei Youtube gelöscht. Dadurch ist mein Youtube-Kanal antikriegTV2 jetzt von Löschung bedroht. Deshalb habe ich das Video jetzt hier auf dieser Plattform hochgeladen:

https://www.bitchute.com/video/p6yyBpoxX8fI/ Das folgende hier beiverlinkte Video wurde übrigens auf Betreiben des Videoportals Kulturstudio, wo auch der jetzige NuoViso Moderator Frank Stoner öfter auftritt, bei Youtube gelöscht. Dadurch ist mein Youtube-Kanal antikriegTV2 jetzt von Löschung bedroht. Deshalb habe ich das Video jetzt hier auf dieser Plattform hochgeladen:

Unsere Kritik richtet im wesentlichen gegen die Portale NuoViso, SchrangTV, Stein-Zeit, Querdenken, Kulturstudio, um die Plattformen der Antizensurkonferenz AZK von Ivo Sasek mit Klagemauer TV, um die Inhalte von Wissensmanufaktur, EingeschenktTV und eine Reihe weiterer Kanäle. Die hier kritisierten „alternativen“ Medien haben in den vergangenen Jahren eine sehr große Reichweite entwickelt und werden inzwischen von mehreren Millionen Nutzern mehr oder weniger intensiv konsumiert und weiterempfohlen. Auch von AFD-Medienportalen und offen damit sympathisierenden Webseiten, wie beispielsweise von Jürgen Elsässer, gibt es ständige Verweise auf die Beiträge der oben angeführten Netzwerke.

Infos zu NuoViso TV, die wir in der letzten Zeit zusammengetragen haben: Stellungnahme zur Schliessung des Youtube-Kanals von NuoViso TV: Für Meinungsfreiheit und gegen Zensur! Aber absolut KEIN gemeinsamer Nenner!! https://cooptv.wordpress.com/2019/07/14/stellungnahme-zur-schliessung-youtube-kanal-nuoviso/ Martin Sellner, neurechter Youtube-Star aus Österreich im Videointerview bei Schrang TV, vormals Partner von Nuoviso TV

https://cooptv.wordpress.com/2019/06/19/martin-sellner-schrangtv-nuovisotv-rechtsoffen/ Die Nähe von Eingeschenkt TV und NuovisoTV zur AFD

https://cooptv.wordpress.com/2019/07/03/die-naehe-von-eingeschenkt-tv-und-nuovisotv-zur-afd/ „Alternative“ Medienportale NuoVisoTV, SchrangTV, CompactTV und andere erreichen inzwischen ein Millionenpublikum – Mit dabei AFD, Neurechte, Holocaustleugner und ausgesprochene China-Gegner

https://cooptv.wordpress.com/2019/06/27/vorsicht-vor-angeblich-alternativen-medien/ Könnte es sich bei Nuoviso um eine Vorfeldorganisation der AFD handeln? Soll ein Wechselbad von Informationen und Desinformationen linke Bewegungen schwächen, die Neue Rechte stärken und die Stimmung gegen China anheizen?

https://cooptv.wordpress.com/2019/06/02/ist-nuoviso-eine-vorfeldorganisation-der-afd/ NuoViso TV empfiehlt zum Jahresabschluss die Doku „Exidus aus Venezuela“ von Billy Six

https://cooptv.wordpress.com/2018/12/31/nuoviso-empfiehlt-zum-jahresabschluss-waermstens-die-doku-exidus-aus-venezuela-von-billy-six/ NuoViso TV solidarisiert sich mit Billy Six einem in Venezuela inhaftierten deutschem Journalisten, der das „Maduro-Regime“ beschuldigt, eine desaströse linke Politik zu betreiben und das Land völlig zu verarmen.

https://cooptv.wordpress.com/2018/12/19/nuoviso-tv-solidarisiert-sich-mit-billy-six-der-das-maduro-regime-beschuldigt-eine-desastroese-linke-politik-zu-betreiben-und-venezuelas-buerger-zu-verarmen-der-deutsche-journalist-befindet-sic/ Übelste rechte Propaganda bei NuoViso: „Holocaust, deutsche Schuldkomplexe und eine versklavte deutsche Nation“

https://cooptv.wordpress.com/2018/10/08/nuoviso-rechte-propaganda/ Was haben Schrang TV, Nuoviso TV, Jürgen Elsässer und die AFD miteinander zu tun?

https://cooptv.wordpress.com/2018/02/01/querfront-schrang-nuoviso-elsaesser-afd/ VORSICHT! Google Hangout mit NuoViso & Co über den Holocaust, deutsche Schuldkomplexe, Flache-Erde Theorie und zukünftige Zusammenarbeit

https://cooptv.wordpress.com/2017/10/24/vorsicht-google-hangout-mit-nuoviso-co-ueber-den-holocaust-deutsche-schuldkomplexe-flache-erde-theorie-und-zukuenftige-zusammenarbeit/ Gefährliche Vereinnahmung von Teilen der alternativen Medien, vor allem durch Rechtspopulisten. Hochrangige russische Politikerin warnt vor jeglicher Zusammenarbeit mit AFD-nahen Kräften.

URL: URL: https://bit.ly/2FD6kL7 Neues Hambacher Fest 2019 – „Kongress für Frieden und Sicherheit in Europa“ – Starke Affinität zur AFD und „alternativen“ Medien der sogenannten Neuen Friedensbewegung.

https://cooptv.wordpress.com/2019/06/16/kein-erneuter-krieg-im-nahen-osten-vorwuerfe-gegen-den-iran/ Julia Szarvasy (NuoViso) spricht hier mit Andreas Popp, der zusammen mit Eva Hermann den Youtube-Kanal Wissensmanufaktur betreibt.

In diesem Video (ab Min 5.30) spricht Andreas Popp über die Organentnahme-Industrie, die angeblich in China betrieben werden soll.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge