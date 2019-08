Der Vorsitzende der Atlantik-Brücke, Sigmar Gabriel, hat sich am Sonntag für ein abgestimmtes europäisches Handeln zum Schutz der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus ausgesprochen, meldet die Deutsche Presse-Agentur.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/8SpH

