Bigott und Trump. USA verlangen vom Iran Unannehmbares. Europäer üben sich scheinheilig in Zurückhaltung, wollen aber im Grunde das gleiche. Die Erpressungspolitik gegenüber Teheran (junge Welt)

Er verlange von den Iranern eigentlich nur, dass sie keine Atomwaffen bauen, sagt Donald Trump gern mal, wenn er sie zu »Verhandlungen ohne Vorbedingungen« einlädt. Aber das ist definitiv eine Lüge. Die Sprecherin des State Departments, Morgan Ortagus, erinnerte während ihrer routinemäßigen Pressekonferenz am 16. Juli daran, dass bei allen Gesprächen »die zwölf Schritte auf dem Tisch liegen« würden, »die der Außenminister vor mehr als einem Jahr dargelegt hat«.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/359990.iran-bigott-und-trump.html

