Auch in diesem Jahr werden wir dem Musiker, politischen Aktivisten und Wegbereiter des Afrobeat Fela Kuti (15. Oktober 1938 – 2. August 1997†) eine Nacht an seinem Todestag widmen.

Heute vor 23 Jahren am 02.August 1997 ist Fela Kuti in Lagos/ Nigeria verstorben. Bis heute hat Fela eine ganze Generation von Musiker*innen, Produzent*innen, Dj’s und nicht zuletzt politische Aktivist*innen geprägt.

22:00-6:00 Uhr

YAAM

An der Schillingbrücke 3, 10243 Berlin

https://kurzelinks.de/uv3g

