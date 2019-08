Sei es, dass die Volksrepublik eine Schnellzuganbindung baut, sei es, dass eine Brücke eine neue Verbindung im Perlflussdelta schaffen soll – in Hongkong wird gegen alles protestiert. Irgendeinen Plan haben die Demonstranten offenkundig nicht. Sonst würden sie nicht für eine Rückkehr in koloniale Knechtschaft, sondern beispielsweise für Sozialversicherungen kämpfen.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/359889.hongkong-vs-hongkong.html

