FBI-Dokument warnt vor Verschwörungstheorien: Neue inländische Terrorismus Bedrohung 

Ein FBI-Geheimdienstbulletin vom 30. Mai 2019 beschreibt „verschwörungstheoretisch motivierte inländische Extremisten“ als wachsende Bedrohung. Es wird auf Verhaftungen verwiesen, darunter auf einige, die nicht veröffentlicht wurden, und die sich auf gewalttätige Vorfälle beziehen, die durch „Verschwörungstheorien“ motiviert sind.

Das Dokument erwähnt insbesondere QAnon, ein schattenhaftes Netzwerk, das an eine tiefgreifende Verschwörung des Staates gegen Präsident Trump glaubt, und an Pizzagate, die Theorie, die behauptet dass ein pädophiler Ring, an dem Clinton beteiligt war, aus dem Keller eines Pizzarestaurants in Washington, DC heraus agierte.

„Das FBI schätzt, dass diese Verschwörungstheorien sich sehr wahrscheinlich weiter verbreiten und weiterentwickeln und gelegentlich sowohl Gruppen als auch einzelne Extremisten zu kriminellen oder gewalttätigen Handlungen veranlassen werden“, heißt es in dem Dokument. Es heißt auch, dass das FBI der Ansicht ist, dass verschwörungstheoretisch motivierte Extremisten im Verlauf des Präsidentschaftswahlzyklus 2020 voraussichtlich zunehmen werden.

