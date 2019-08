Die USA bestätigten an diesem Sonntag die Verletzung des Luftraums von Venezuela. Der Marineadmiral und Kommandant des United States Southern Command (Southcom), Craig Faller, bestätigte, bei der Realisierung von „Überwachungsflügen“ in venezolanischen Luftraum eingedrungen zu sein.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2019/08/229578/usa-luftraum-venezuela

