Der Amri-Komplex: Anatomie eines Terroranschlages (Telepolis)

Noch immer knüpfen sich an das Ereignis zahllose ungeklärte Fragen. Ein Resultat steht aber bereits fest: Der Sicherheitsapparat der Bundesrepublik und die politische Exekutive tun alles, um die Hintergründe zu verschleiern und vernebeln. Das muss Gründe haben und erinnert fatal an das Beispiel NSU. Eine politische Anatomie des Terroranschlages vom Breitscheidplatz in Berlin.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/tp/features/Der-Amri-Komplex-Anatomie-eines-Terroranschlages-4480763.html?seite=all

