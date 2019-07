Syrien: USA trainieren Milizen für Anschläge und haben Ölhandel von IS übernommen (RT Deutsch)

30.07.2019

Laut neuer Informationen des russischen Verteidigungsministeriums unterstützen die USA in Syrien dschihadistische Milizen, um die Öl- und Gasinfrastruktur zu zerstören und Angriffe auf syrische Regierungskräfte zu üben. Der illegale Ölhandel wurde vom IS übernommen.

Während des Krieges in Syrien wurde Washington mehrfach unter anderem vom Iran, Syrien und Russland beschuldigt, syrische dschihadistische Gruppen zu eigenen Zielen zu unterstützen.

Jetzt wurde klar, dass die USA in Syrien dschihadistische Milizen trainiert haben, um so den illegalen Ölhandel vom IS zu übernehmen und weiterhin mit dem Ziel, die Öl- und Gasinfrastruktur zu zerstören und syrische Regierungskräfte anzugreifen.

Das erklärte Generaloberst Sergei Rudskoi, Leiter der Hauptdirektion des russischen Generalstabs, während der Montagsbesprechung im Verteidigungsministerium in Moskau. Die Anwesenheit dieser Gruppen wurde demnach in den Gebieten Essaouira, Palmyra und Abu Kamal festgestellt.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/90698-syrien-usa-trainieren-milizen-sabotage-oel/

