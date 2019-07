Pompeo nennt Zeitraum für US-Truppenabzug aus Afghanistan (Sputniknews)

https://de.sputniknews.com/politik/20190729325531273-pompeo-trump-rueckzug-afghanistan/

29.07.2019

Die US-Regierung will nach Angaben von Außenminister Mike Pompeo noch vor der Präsidentschaftswahl im November 2020 ihre Truppen aus Afghanistan abziehen.

Der US-Präsident Donald Trump habe die Rückholung der Soldaten angeordnet, sagte Pompeo am Montag bei einem Treffen des Economic Club in Washington.

„Er war eindeutig: ‚Beenden Sie den endlosen Krieg, starten Sie den Abzug.‘“

Anfang Juli kündigte US-Präsident Donald Trump an, dass die Vereinigten Staaten die Zahl ihrer Truppen in Afghanistan verringern, aber die Einheiten der Geheimdienste dort lassen würden. Die USA führen seit 2001 eine Anti-Terror-Operation in Afghanistan durch. Später kam die von der Nato geführte Internationale Sicherheitstruppe in Afghanistan (ISAF) ins Land.

