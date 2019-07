Hanf, der billigste und schnellste Weg, den Planeten zu retten. Und Hanf wächst wie Unkraut – von Ellen Brown (Truthdig)

Milliarden Bäume auf der ganzen Welt zu pflanzen ist bei weitem die billigste und effizienteste Möglichkeit, die Klimakrise zu bewältigen. So heißt es in einem Guardian-Artikel , in dem eine neue Analyse zitiert wird, die unlängst in der Zeitschrift Science veröffentlicht wurde . Der Autor erklärt:

„Während Bäume wachsen, absorbieren und speichern sie die Kohlendioxidemissionen, die die globale Erwärmung antreiben. Neue Forschungsergebnisse gehen davon aus, dass ein weltweites Pflanzprogramm zwei Drittel aller Emissionen, die durch menschliche Aktivitäten in die Atmosphäre gepumpt wurden, beseitigen könnte, eine Zahl, die die Wissenschaftler als „umwerfend“ beschreiben.“

Für Skeptiker, die die These der globalen Erwärmung ablehnen, werden mit der Wiederaufforstung auch die kritischen Probleme des Massensterbens von Arten und der Umweltverschmutzung angesprochen, die inzwischen gut dokumentiert sind. Eine 2012 von der University of Michigan durchgeführte Studie ergab, dass der Verlust der biologischen Vielfalt ebenso wie der Klimawandel und die Umweltverschmutzung Auswirkungen auf die Ökosysteme hat. Wälder schützen das Leben von Pflanzen und Tieren in ihrer vielfältigen Form, und Bäume beseitigen die Luftverschmutzung durch das Abfangen von Partikeln auf Pflanzenoberflächen und die Absorption gasförmiger Schadstoffe durch die Blätter.

Die im Juli durchgeführte Analyse in der Zeitschrift Science berechnete, wie viele zusätzliche Bäume weltweit gepflanzt werden könnten, ohne in Ackerland oder städtische Gebiete einzugreifen. Es stellte sich heraus, dass es 1,7 Milliarden Hektar baumloses Land auf der Erde gibt, auf dem 1,2 Billionen einheimische Baumsetzlinge auf natürliche Weise wachsen würden. Mit den effizientesten Methoden könnten 1 Billion Bäume für nur 300 Milliarden US-Dollar wieder aufgeforstet werden – weniger als 2% der niedrigeren Reihe von Schätzungen für den Green New Deal , der im Februar von progressiven Demokraten eingeführt wurde.

Der Guardian zitierte Professor Tom Crowther von der Schweizer Universität ETH Zürich, der sagte: „Was mir durch den Kopf geht, ist die Größenordnung. Ich dachte, Restaurierung wäre in den Top 10, aber sie ist weitaus leistungsfähiger als alle anderen vorgeschlagenen Lösungen für den Klimawandel. “Er sagte, es sei auch die mit Abstand billigste Lösung, die jemals vorgeschlagen wurde. Der Hauptnachteil der Wiederaufforstung als Lösung der Klimakrise ist, wie The Guardian hervorhebt, das langsame Wachstum der Bäume. Es könnte 50 bis 100 Jahre dauern, bis die geplante Restauration ihr volles Kohlenstoffbindungspotential erreicht.

Aber es gibt eine viel schnellere und effizientere Lösung

Glücklicherweise gibt es ab Dezember 2018 eine billigere, schnellere und effizientere Alternative – eine, die fast ein Jahrhundert lang unterdrückt wurde, aber auf nationaler Ebene legalisiert wurde, als Präsident Trump das Gesetz zur Verbesserung der Landwirtschaft von 2018 unterzeichnete.

Dies ist der weit verbreitete Anbau von Industriehanf, der nicht berauschenden Form von Cannabis, das für Faser-, Stoff-, Öl-, Lebensmittel- und andere Zwecke angebaut wird. Hanf wächst in 100 Tagen bis zu 4 Meter Höhe heran und ist damit eines der schnellsten verfügbaren Werkzeuge zur Umwandlung von Kohlendioxid in Biomasse. Industriehanf nimmt nachweislich mehr CO2 pro Hektar auf als jede Wald- oder Nutzpflanze und ist damit die ideale Kohlenstoffsenke. Es kann in großem Maßstab auf nährstoffarmen Böden mit sehr geringen Mengen Wasser und ohne Dünger angebaut werden.

Hanfprodukte können die biologische Vielfalt fördern und die Umweltverschmutzung umkehren, indem sie Kunststoffe auf petrochemischer Basis ersetzen, die jetzt mit einer Rate von einem Müllwagen pro Minute in den Ozean geworfen werden. Eine Million Seevögel sterben jedes Jahr an der Aufnahme von Plastik und bis zu 90% haben Plastik im Darm. Mikroplastik (resultierend aus dem Zerfall größerer Teile durch Sonnenlicht und Wellen) und Mikrokügelchen (verwendet in Körperseifen- und Gesichtsreinigungsmitteln) werden als Smog des Ozeans bezeichnet. Sie absorbieren Giftstoffe im Wasser, gelangen in die Nahrungskette und landen letztendlich beim Menschen. Um dies zu vermeiden, können wir Kunststoff aus Hanf verwenden, der biologisch abbaubar und ungiftig ist.

Andere Umweltgifte stammen aus der Textilindustrie, die nach der Landwirtschaft in Bezug auf die von ihr verursachte Umweltverschmutzung und die von ihr verbrauchten Wassermengen an zweiter Stelle steht . Hanf kann mit einem Minimum an Wasser angebaut werden, und Hanfgewebe können ohne die Verwendung giftiger Chemikalien hergestellt werden.

Die Umweltverschmutzung durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe kann auch mit Hanf rückgängig gemacht werden, der effizienter und umweltfreundlicher ist als Weizen und Mais als sauber brennender Biokraftstoff .

Der Hanfanbau fördert auch die biologische Vielfalt des Bodens, indem er Ackerland regeneriert, das seit langem nicht mehr mit giftigen Chemikalien belastet ist. Es ist wie ein „Unkraut“ und wächst auch überall wie ein Unkraut und schlägt andere Pflanzen ohne Pestizide oder Herbizide aus; und seine lange Pfahlwurzel hält den Boden und leitet Feuchtigkeit tiefer in das Erdreich hinein. Im Gegensatz zu den meisten forstwirtschaftlichen Projekten kann Hanf auf vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen angebaut und in die Fruchtfolge eines Betriebs einbezogen werden, was sich positiv auf den Ertrag und den Gewinn der Folgekulturen auswirkt.

Eine selbstfinanzierende Lösung

Hanfanbau ist in vielerlei Hinsicht rentabel – so rentabel, dass er effektiv eine selbstfinanzierende Lösung für die Umweltkrise darstellt. Laut einem Forbes-Artikel mit dem Titel „Industrieller Hanf ist die Antwort auf die petrochemische Abhängigkeit “ können die Ernteerträge von Hanf zwischen 8.000 und 200.000 USD pro Hektar liegen. Der weit verbreitete Anbau kann ohne staatliche Subventionen erfolgen. Investitionen in Forschung, Entwicklung und Anreize würden den Prozess beschleunigen, aber die Marktkräfte werden diese Transformationen vorantreiben, selbst wenn der US-Kongress nicht handelt. Alle Landwirte, die Anreize brauchen, haben einen Markt für die von der Hanf-Legalisierung bereitgestellten Produkte. Aufgrund der jahrhundertelangen Unterdrückung der Ernte muss die Infrastruktur weiter ausgebaut werden, um die vielfältigen Nutzungen nutzen zu können. Die Infrastruktur sollte jedoch mit den neu eröffneten Märkten einhergehen.

Hanf kann unsere Abhängigkeit von Petrochemikalien nicht nur für Kraftstoffe, sondern auch für Kunststoffe, Textilien, Baumaterialien und vieles mehr aufheben. Tatsächlich wird es seit Jahrtausenden für industrielle und medizinische Zwecke angebaut, und heute wird es in Hunderten von Ländern außerhalb der USA legal für industrielle Zwecke angebaut

Unmittelbar nach dem landesweiten Verbot durch das Marihuana Tax Act im Jahr 1937 wurde in einem Artikel in Popular Mechanics behauptet, es handele sich um eine Ernte im Wert von einer Milliarde Dollar (das entspricht heute etwa 16 Milliarden US-Dollar), die sich für 25.000 Produkte von Dynamit bis Cellophan eignet. Es werden weiterhin neue Anwendungen gefunden, darunter die Beseitigung von Smog aus Brennstoffen, die Schaffung einer saubereren Energiequelle, die die Kernenergie ersetzen kann, die Entfernung von radioaktivem Wasser aus dem Boden und die Bereitstellung einer sehr nahrhaften Nahrungsquelle für Mensch und Tier. Es wurde kürzlich gezeigt, dass Cannabidiol (CBD), ein nichtpsychoaktives Derivat von Hanf, bei der Eindämmung der Opioidabhängigkeit hilft , die inzwischen zu einer nationalen Epidemie geworden ist.

Hanf kann auch dazu beitragen, unsere schrumpfenden Wälder zu retten, da sie nicht mehr für Papierzellstoff gerodet werden müssten. Ein Hektar in Hanf gepflanzt produziert so viel Zellstoff wie 4,1 Hektar Wald, nach Angaben des USDA; Im Gegensatz zu Bäumen kann Hanf zwei- oder dreimal im Jahr geerntet werden. Hanfpapier ist auch feiner, fester und hält länger als Papier auf Holzbasis. Benjamin Franklins Papierfabrik verwendete Hanf. Bis 1883 war es eine der größten landwirtschaftlichen Kulturpflanzen (einige sagen, die größte), und 80–90% aller Papierprodukte der Welt wurden daraus hergestellt. Es war auch das Material, aus dem die meisten Stoffe, Seifen, Treibstoffe und Fasern hergestellt wurden. und es war eine wesentliche Ressource für jedes Land mit einer Schifffahrtsindustrie, da Segel daraus hergestellt wurden. Im frühen Amerika wurde der Hanfanbau als so wichtig angesehen, dass er für Landwirte illegal wares nicht anzubauen. Hanf war von 1631 bis Anfang des 19. Jahrhunderts gesetzliches Zahlungsmittel , mit dem sogar Steuern gezahlt werden konnten.

Vom Wettbewerb gesperrt?

Die Wettbewerbsbedrohung für andere Industriezweige dieser äußerst nützlichen Anlage könnte ein Hauptgrund für die offensichtlich unbegründete Kriminalisierung in den 1930er Jahren gewesen sein. Hanf ist kein Marihuana und hat einen so geringen Anteil an psychoaktiven Bestandteilen, dass er keinen Marihuana-Rausch bewirken kann. Es wurde fast ein Jahrhundert lang verboten, nur weil es sich um die gleiche Pflanzenart wie Marihuana handelte. Cannabis wurde in den 1930er Jahren in all seinen Formen angegriffen. Warum? Hanf konkurrierte nicht nur mit der Holzindustrie, sondern auch mit der Öl-, Baumwoll-, Petrochemie- und Pharmaindustrie. Viele haben spekuliert, dass es von diesen mächtigen Konkurrenten unterdrückt wurde.

William Randolf Hearst, der Zeitungsmogul, besaß riesige Waldflächen, die er zur Herstellung von Zellstoffpapier verwenden wollte. Billiges Hanfpapier hätte aus seine Waldinvestitionen zu einem großen Geldverlust gemacht. Hearst war ein Meister des „gelben Journalismus“, und ein beliebtes Ziel seiner Leitartikel war der „Marihuanawahnsinn“. Er war mit der DuPont Corporation verbunden, die die Chemikalien zum Bleichen und Verarbeiten des im Papierherstellungsprozess verwendeten Holzzellstoffs herstellte. DuPont war auch bereit, auf Erdöl basierende Fasern wie Nylon und Hanfgewebe einzuführen, die mit diesem neuen Markt konkurrierten.

Tatsächlich bedrohten Hanfprodukte die gesamte Erdölindustrie. Henry Ford entwarf seine Autos zunächst so, dass sie mit Alkohol aus Biokraftstoffen betrieben werden konnten. Die Kriminalisierung von Alkohol und Hanf zwang ihn jedoch, auf die schmutzigeren, weniger effizienten fossilen Brennstoffe umzusteigen, die heute die Branche beherrschen. Eine auf Biokraftstoffen basierende Infrastruktur würde ein vollständig dezentrales Stromnetz schaffen und die riesigen monopolistischen Energieversorgungsunternehmen eliminieren. Gemeinden könnten ihre eigene Energie mit leicht erneuerbaren Pflanzen versorgen.

Nichts davon ist neu. Hanfhistoriker schreiben seit Jahrzehnten über die unzähligen Verwendungszwecke der Ernte und ihr sinnloses Verbot. (Siehe „Der Kaiser trägt keine Kleider“ von Jack Herer, 1992 und „ Hanf für den Sieg: Eine Lösung zur globalen Erwärmung” Von Richard Davis, 2009.)

Neu ist, dass der Hanfanbau landesweit endlich legalisiert wurde. Die Zeit ist kurz, um den Planeten und seine verschwindende Artenvielfalt zu retten. Anstatt endlose Debatten über Kohlenstoffsteuern und technologische Korrekturen im Silicon Valley-Stil zu führen, müssen wir unsere Böden, Wälder und Ozeane mit natürlichen Pflanzenlösungen regenerieren.

Übersetzung von Heinrich Bücker, Coop Anti-War Cafe Berlin

