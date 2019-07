Das Freihandelsabkommen CETA trat bereits im September 2017 vorläufig in Kraft, muss aber noch von allen EU-Mitgliedstaaten genehmigt werden. Das französische Parlament stimmte sehr knapp dafür, eine breite Opposition ist dagegen.

von Pierre Lévy, 27.07.2019

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/meinung/90648-frankreich-ceta/

