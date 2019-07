Alfred Jodl war „Hitlers Chef-General“ und wurde in Nürnberg als Hauptkriegsverbrecher verurteilt. Er war unter anderem für den Angriff auf die Sowjetunion verantwortlich. Bis heute „ehrt“ ihn ein Ehrenkreuz bei München. „Wir protestieren seit Jahren gegen das Nazi-Schandmal“, so der Münchner Aktivist Wolfram Kastner gegenüber Sputnik.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/8N2X

