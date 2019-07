Aufstehen für ein vereintes Korea und den Weltfrieden am Freitag, den 26. Juli ab 17 Uhr am Potsdamer Platz und am Holocaust-Mahnmal in Berlin

Aufstehen-Berlin Rochstr.3 war am 27. April 2019 mit dem Aufstehen-Banner bei der Menschenkette für ein vereintes Korea und Weltfrieden am Brandenburger Tor dabei. Gemeinsam mit Organisationen und Menschen aus Berlin und der ganzen Welt wurde Solidarität mit den innerkoreanischen Friedensbemühungen zum Ausdruck gebracht.

Hier das Video vom 27.4. : Menschenkette des Friedens DMZ Human chain



Heute am Freitag, den 26. Juli findet eine ähnliche Veranstaltung statt.

Wir treffen uns auf dem Potsdamer Platz um 17:00 Uhr. Von dort geht es zum Brandenburger Tor. Gemeinsam werden wir als eine Gruppe von Aufstehen-Berlin vor dem Holocaust-Mahnmal den Opfern allen Staatsterrors gedenken und unsere Unterstützung für ein vereintes Korea und den Weltfrieden zum Ausdruck bringen.

Veranstalter sind:

Korea Verband

hangaram e.V.

ufaFabrik Internationales Kulturcentrum

Facebook Veranstaltung hier:

https://kurzelinks.de/y8ts

