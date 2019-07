Der bekannte US-Filmemacher Oliver Stone und der US-Menschenrechtler Dan Kovalik fordern die Bevölkerung der USA auf, die Kriegstreiberei der US-Regierung durch den Aufbau einer neuen, starken US-Friedensbewegung zu stoppen.

(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP08419_260719.pdf )

