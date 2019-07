1000 Antikriegsplakate (A1) – FRIEDEN MIT RUSSLAND – für 14 Tage im Mai 2020 – Es fehlen noch 3700 Euro. Wer macht mit?

Unsere Aktion aus dem Jahr 2015 – leider erfolglos

FRIEDEN MIT RUSSLAND

https://www.startnext.com/antikriegsplakate

Jetzt Ankündigung für eine identische Aktion für Mai 2020:



1000 Antikriegsplakate für 14 Tage

in der Zeit um den 8.Mai 2020 herum

im Format A1

in Berlin auf Kulturwerbeflächen

Kosten 4372 € (Preise 2015)

Wir übernehmen zunächst Haftung für die Zahlung der Gesamtsumme.

und sagen einen Eigenanteil von 700 Euro zu.

d.h. es fehlen noch ca 3672 (Preise 2015)

wer hat Interesse mitzumachen?

Coop Anti-War Cafe Berlin, Rochstr.3

info@hbuecker.net

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge