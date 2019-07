Präsident al-Assad nimmt einen Brief von Papst Franziskus entgegen, in dem der Papst seine Unterstützung für die Wiederherstellung der Stabilität in Syrien bekräftigt

Damaskus, SANA – Präsident Bashar al-Assad erhielt am Montag einen Brief von Seiner Heiligkeit Papst Franziskus, der von Kardinal Peter Turkson, Präfekt des Diklosters zur Förderung der integralen menschlichen Entwicklung, übergeben wurde.

In seinem Brief bekräftigt der Papst seine Unterstützung für die Wiederherstellung der Stabilität in Syrien und die Beendigung des durch den Krieg verursachten Leidens des syrischen Volkes und dessen Folgen.

Die Gespräche während des Treffens mit Kardinal Turkson und der begleitenden Delegation konzentrierten sich auf die jüngsten Entwicklungen in Syrien, wobei Präsident al-Assad auf die Verbrechen und Angriffe gegen Zivilisten hinwies, die immer noch von Terroristen in einigen Gebieten begangen werden, insbesondere in Idleb. Präsident al-Assad machte auch auf die Unterstützung aufmerksam, die immer noch von einigen regionalen und westlichen Ländern an an terroristische Organisationen geleistet wird.

In den Gesprächen ging es auch um politische Bemühungen und um die Frage, wie diese unterstützt werden können. Präsident al-Assad betonte, dass das Wichtigste, was getan werden kann, um dem syrischen Volk zu helfen, darin besteht, Druck auf diejenigen Staaten auszuüben, die Terroristen unterstützen, den Krieg verlängern und Sanktionen verhängen gegen das syrische Volk, um diese Staaten dazu zu drängen diese Politik zu ändern und stattdessen Frieden und Stabilität zu fördern.

An dem Treffen nahmen teil Pater Nicola Riccardi, O. F. M., der Unterstaatssekretär des Klosters, und Kardinal Mario Zenari, Apostolischer Nuntius in Syrien.

