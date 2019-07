Die USA gründen laut dem amerikanischen Außenminister Mike Pompeo eine Koalition, um die Straße von Hormus zu patrouillieren.

„Wir gründen eine Koalition, die die Straße von Hormus patrouillieren wird“, sagte Pompeo. Ziel der Koalition sei es, Seehandelswege offen zu halten.

„Daran werden sich die Nationen aus aller Welt beteiligen. Das sind Abschreckungsaktivitäten“, fügte er hinzu.

