Pentagon: Venezolanischer Kampfjet Su-30 „bedrohte“ US-Aufklärungsflugzeug – Video (Sputniknews)

Ein Jagdflugzeug Su-30 der Luftstreitkräfte Venezuelas habe ein US-amerikanisches Flugzeug EP-3 Aries II „aggressiv begleitet“, wie aus einer auf Facebook veröffentlichten Mitteilung des Südlichen Kommandos der US-Streitkräfte hervorgeht.

