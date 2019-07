Gesucht: Koalition der Kriegswilligen für den Golf unter US-Führung

Washington schmiedet an einer Koalition, die im Persischen Golf patrouillieren soll, um den Schiffsverkehr vor angeblicher iranischer Sabotage zu schützen. Die USA verfolgen damit ein doppeltes Ziel: Die Sanktionen gegen den Iran zu verschärfen und sich internationale Legitimität zu verschaffen.

von Rainer Rupp

https://de.rt.com/1xq1

