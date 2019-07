Die USA erhöhen den Druck auf die Hisbollah, die vor einem neuen Krieg in der Region warnt. Doch Washington sucht nicht die offene militärische Konfrontation, sondern setzt auf Sanktionen – die sich erstmals auch gegen Minister der libanesischen Regierung richten.

von Karin Leukefeld

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/90392-libanon-gleichgewicht-abschreckung-und-andere/

