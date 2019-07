via Gregor Kritidis

die europäische Linke befindet sich in einer tiefen Krise. Am Beispiel

Griechlands lässt sich das exemplarisch zeigen. Dazu der Hinweis auf

zwei Analysen:-

Ein Fisch ist ein Fisch. SYRIZA – das exemplarische Scheitern der Linken

in Europa:

https://kurzelinks.de/v1e6

https://griechenlandsoli.com

Defeat and Recomposition. Thoughts on the Greek Election:

https://kurzelinks.de/utjc

