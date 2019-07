#Aufstehen Aktion am Rande des Klimaprotests im Invalidenpark in Berlin-Mitte

um darauf hinweisen, dass der militärisch-industrielle Komplex global der größte Umweltzerstörer ist.

