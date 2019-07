Berlin Fridays for Future 19. Juli – #Aufstehen Aktion bei Demo Friday for Future. Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg wird sprechen.

Am Freitag, den 19. Juli treffen sich wieder junge Aktivisten um für ökologische friedliche Welt einzutreten. Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg wird sprechen.

Wir von Aufstehen wollen diese Chance nutzen, um eine Brücke zu bauen zwischen einer ökologischen und friedlichen Welt. Wir wollen Greta unterstützen und gleichzeitig darauf hinweisen, dass der militärisch-industrielle Komplex global der größte Umweltzerstörer ist.

#Aufstehen Aktion am Rande der Demo morgen

Klimaprotest im Invalidenpark in Berlin-Mitte

Map: https://kurzelinks.de/hvns

Greta wird sprechen

10 Uhr Treffpunkt

Invalidenstrasse / Schwarzer Weg

U-Naturkundemuseum U6

