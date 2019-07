Dieses Video aus dem Jahr 2017 zeigt, warum die syrische Armee in Zusammenarbeit mit der russischen Luftwaffe gegen Idlib kämpft, eine Hochburg, in der sich die Dschihadisten aus aller Welt versammelt haben … Eine immense Aufgabe, diese Extremisten zu bekämpfen!

This video is showing why the Syrian Arab Army in cooperation with the Russian Airforce is battling Idlib, a stronghold were the Jihadist from the whole world have gathered …An immense task to battle these extremist!

