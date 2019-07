UN-Menschenrechtsrat verabschiedet Resolution zur Ablehnung von US-Sanktionen gegen Venezuela (teleSUR)

Venezuela legte am Samstag, den 13. 7.2019 im UN-Menschenrechtsrat eine Resolution zur Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit und Ablehnung einseitiger Zwangsmaßnahmen vor, die mit großer Unterstützung seiner Mitgliedstaaten gebilligt wurde.

Der Resolutionsentwurf wurde mit 28 Stimmen bei 14 Gegenstimmen und fünf Enthaltungen angenommen und von Venezuela und Palästina im Namen der Bewegung der blockfreien Länder (NAM) vorgestellt. Einseitigen Zwangsmaßnahmen (Sanktionen) der USA und ihrer Verbündeten gegen Venezuela und andere Mitgliedstaaten werden laut der Resolution verurteilt.

Der Resolutionsentwurf wurde von Venezuela und Palästina im Namen der Bewegung der blockfreien Länder (NAM) mit Ausnahme von Chile, Kolumbien, Ecuador, Honduras und Peru vorgelegt.

„Ich bin dankbar für die überwältigende Unterstützung der Mitgliedstaaten des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen für die vom Vorsitz der NAM vorgelegte Resolution zugunsten Venezuelas. Ein Sieg, der die internationale Zusammenarbeit erweitert und imperiale Sanktionen ablehnt “, twitterte der venezolanische Präsident Nicolas Maduro am Sonntag.

Das Dokument bekräftigt auch das „unveräußerliche Recht“ jedes Staates, „frei zu wählen und im Einklang mit dem souveränen Willen seines Volkes seine eigenen politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Systeme zu entwickeln, ohne dass ein anderer Staat oder Nichtstaat eingreift Schauspieler “in strikter Übereinstimmung mit dem Völkerrecht.

Die jüngste Entschließung kommt dazu zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Venezuela, da die Regierung in Caracas den vom OHCHR vorgelegten Bericht von Michelle Bachelet kategorisch abgelehnt hat. Darin lässt der Hohe Kommissar die wichtige und positive Politik in Maduros Verwaltung aus und erwähnt nicht den gleichzeitigen Wirtschaftskrieg, den die US-Regierung gegen Venezuela führt.

Seit 2017 hat die Regierung von Trump 150 Sanktionen gegen Einzelpersonen und Organisationen in Venezuela verhängt, die laut UN-Resolution „das Wohlergehen der Bevölkerung der betroffenen Länder behindern und Hindernisse für die uneingeschränkte Verwirklichung ihrer Menschenrechte schaffen“.

Allein im lateinamerikanischen Land haben Sanktionen laut dem Vizepräsidenten des Landes für Planung, Ricardo Menendez , zu einem direkten Tod von über 40.000 Bürgern aufgrund von Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten sowie zu einem Verlust von rund 116 Milliarden US-Dollar für Venezuela geführt.

https://www.telesurenglish.net/news/UN-Human-Rights-Council-Resolution-Rejects-US-Sanctions-20190714-0012.html

