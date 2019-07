Über die missglückten Versuche Juan Guaidós, mit Rückendeckung der USA und der EU die Macht in Venezuela zu übernehmen – Helge Buttkereit im HINTERGRUND

Helge Buttkereit schreibt über die missglückten Versuche Juan Guaidós, mit Rückendeckung der USA und der EU die Macht in Venezuela zu übernehmen. In der Auseinandersetzung mit der venezolanischen Regierung seien ersichtlich »Fake News und Twitter auf die Realität« getroffen. Nur noch die militärischen Drohgebärden der USA würden dafür sorgen, dass Guaidó weiterhin auf freiem Fuß sei: Ohne die »säße er als gescheiterter Putschist« im Gefängnis.

https://www.jungewelt.de/artikel/358723.klimapolitik-zweierlei-dreckschleudern.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge