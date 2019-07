Der Sprecher der OSZE für Fragen der Medienfreiheit, Harlem Desir, verurteilte den Angriff auf den Fernsehsender.

Grund der Beschießung war, dass der Sender den Film des Oskar-Preisträgers Oliver Stone „Die nichterzählte Geschichte der Ukraine“/Revealing Ukraine (Trailer) ausstrahlen wollte.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.heise.de/tp/features/Kiewer-Fernsehsender-112-mit-Granaten-beschossen-4469652.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge