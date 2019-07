Trotz zeitweisem starken Regen trat als Ausdruck besonderer internationaler Solidarität das russische Tanzensemble „Nastjenka“ auf der Kundgebung vor dem Brandenburger Tor auf.

Hier eine Zusammenfassung der Kundgebung mit Videos der Tänze und der Redebeiträge:

http://haendewegvonvenezuela.net/links/kundgebung13.07.19.html

