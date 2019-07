Die entschlossen klingende Behauptung erinnert stark an das berühmte Pfeifen im Walde: »Die AfD ist und wird keine Björn-Höcke-Partei!« hieß es in einer Erklärung von rund 100 Mandats- und Funktionsträgern der AfD nach Höckes Auftritt beim Kyffhäuser-Treffen des ultrarechten »Flügels« Anfang Juli.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/358528.radikalisierungsgemeinschaft-treibende-kr%C3%A4fte.html

