Stellungnahme zur Schliessung des Youtube-Kanals von NuoViso TV: Für Meinungsfreiheit und gegen Zensur! Aber absolut KEIN gemeinsamer Nenner!!

Der Videokanal von Nuoviso wurde gelöscht. Als Betreiber des Coop Anti-War Cafe in Berlin stelle ich fest, dass die Verbreitung anderer Meinungen immer mehr eingeschränkt wird. Hier und in den USA gibt es dafür viele Beispiele. Das lehnen wir ab.

Für Meinungsfreiheit und gegen Zensur!

Auch ich informiere mich regelmässig auf den Webseiten und bei Autoren, die jetzt zur absoluten Solidarität mit Nuoviso aufrufen, Meinerseits erkläre ich meine Ablehnung von Zensur, Aber absolut kein gemeinsamer Nenner

Dies sind in diesem Video:

Mathias Bröckers, Hagen Grell, Gerhard Wisnewski, Julia Szavasy, Robert Fleischer, Oliver Janich, Billy Six, Robert Stein, Ken Jebsen, Dirk Pohlmann, Michael Grawe, Frank Stoner, Bodo Schickentanz, Jo Conrad, Wojna (Bandbreite), Heiko Schrang, Uwe Schattauer, Daniele Ganser, Eva Hermann, Andreas Popp, RT Deutsch.

Auch die Anti-China Plattform Epoch Times hat inzwischen ihre Solidarität erklärt.

Der Artikel verweist bezeichnederweise auf ein neuerschienenes Buch mit dem Titel: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“.

und zitiert den Textauszug:

„Die linke Schieflage der Medien ist eindeutig nicht das Ergebnis des Volkswillens. Ursache ist vielmehr die hinter den Kulissen betriebene politischen Strategie, die die gesamte Menschheit nach links rücken will …“,

Persönlich informiere ich mich sehr häufig auf diesen Seiten. Empfehlungen zu Beiträgen von Nuoviso und den oben aufgeführten jetzt zur Solidarität aufrufenden Autoren findet man auf meinen Webseiten aber so gut wie überhaupt nicht. Dies sei in Folge kurz zusammengefasst erklärt.

Ausnahmen sind für mich lediglich RT Deutsch, Mathias Bröckers und Dirk Pohlmann. Auch Ken Jebsens Interviews habe ich gelegentlich verlinkt. Daniele Ganser wurde bei mir im Anti-War Cafe von RT Deutsch interviewt, seine zunehmenden Auftritte in AFD-affinen Kreisen lehne ich ab. Insofern werden einige Leser argumentieren mein Standpunkt sei scheinheilig, unehrlich. Und sicherlich könnte man mir auch Kontaktschuld vorwerfen.

Die meisten der hier zur Solidarität aufrufenden Autoren und Videoblogger stehen zwar für absolute Meinungsfreiheit ein, was man gutheissen kann, aber viele ihrer Beiträge verbreiten darüberhinaus reine Desinformation. Es gibt Beiträge rechter Autoren, und sogar AFD-Politikern und ihren Sympathisanten wird immer wieder eine Plattform gegeben.

Unterschiede zwischen rechten politischen Zusammhängen und linken Überzeugungen werden immer wieder grundsätzlich in Frage gestellt, und einige Kanäle verbreiten diesem Dogma widersprechend sogar massiv anti-linke Standpunkte. Sie verharmlosen die wiedererstarkenden rechten Netzwerke in Deutschland. Sogar Vertreter rechter Bewegungen kommen zu Wort. Und man vermischt massiv esoterische Inhalte mit politischen Themen. Regelmässig kommen auch Revisionisten und Holocaustleugner zu Wort.

All dies zur Kenntnis zu nehmen, macht diese Beiträge für mich so absolut spannend. Darüberhinaus sind zahlreiche Hintergrundrecherchen zu wichtigen Zeitereignissen oft extrem informativ was ein Dilemma bedeutet.

Seit ich 2001 begonnen habe die Ereignisse des 11. September massiv zu hinterfragen interessiert es mich immer mehr, wie beständig versucht, kritische Netzwerke und Medien zu unterwandern.

Wir haben es hier mit einem breitem Netzwerk rechtsoffener Infoplattformen und Verlagen zu tun, in dem sich einige tatsächlich sogar als Linke verstehen und nur auf Grund der großen Reichweite mitmachen. Das muss und sollte man zur Kenntnis nehmen und stattdessen linke unabhängige Medien unterstützen und Plattformen, die linke Weltanschauungen unterstützen.

Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Gut und muss verteidigt werden. Deswegen lehnen ich die Sperrung solcher Plattformen klar und deutlich ab. Nur werden wir uns mit den rechten Inhalten und Querfrontideen dieser Plattformen keinesfalls solidarisieren.

Vielmehr stellt der breite Erfolg dieser Plattformen eine große Gefahr dar, die auch durch diese Sperrung nicht kleiner wird. Die Fan-Gemeinde dieser Kanäle ist zu gross, als dass die Inhalte nicht noch interessanter werden und sich noch weiter verbreiten.

Übrigens wurde auch der vom Coop Anti-War Cafe betriebene Youtube Kanal Antikrieg TV vor einiger Zeit wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen gelöscht, wurde dann in Folge aber von Youtube wieder zugänglich gemacht.

Pikanterweise gab es erst kürzlich einen erneuten Versuch einen anderen Youtube-Kanal des Cafes, AntikriegTV2 wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung zu torpedieren, was letzendlich zur Schliessung führen kann.

Dies geschah seitens des Kanals Kulturstudio, betrieben von Michael Grawe, der im obigen Soli-Video ebenfalls für NuoViso und Meinungsfreiheit eintritt. Hier hatte seine Toleranz aber offensichtlich Grenzen.

Es ging um dieses Video:

https://www.bitchute.com/video/p6yyBpoxX8fI/

Gleichzeitig empfehlen wir, sich über die herkömmlichen Medien hinaus, umfassender zu informieren:

z.B. bei den Nachdenkseiten, Hintergrund, Tageszeitung junge Welt, Russland TV, Telepolis, China Heute, Rubikon, Sputniknews, AG Friedensforschung, amerika21, RT Deutsch, WeltnetzTV, Fefes Blog, Ossietzky u.a.m.

online hier:

http://coopcafeberlin.de/ex/facebooktwitter/

mehr Infos zur Cause NuoViso:

https://cooptv.wordpress.com/?s=nuoviso

