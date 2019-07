Lesetipp für Geschichtsnarren: Russische und deutsche Historiker präsentieren gemeinsames Werk (RT Deutsch)

Anfang Juli haben russische und deutsche Historiker im Empfangshaus des russischen Außenministeriums in Moskau ihr gemeinsames Geschichtswerk präsentiert. Die drei Bände umfassen drei Jahrhunderte russisch-deutscher Beziehungen. Ein Muss für alle Fans der Geschichte.

Siehe: https://deutsch.rt.com/gesellschaft/90158-obligatorische-lektuere-fuer-historiker-und-geschichtsnarren/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge