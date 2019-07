Eigenbedarfsklage des Tages: Die Hohenzollern

https://www.tagesspiegel.de/24587204.html „Streng geheime Verhandlungen : Hohenzollern erheben Ansprüche auf tausende bedeutende Kunstwerke“ Aber damit nicht genug… „Und auch das wird gefordert: ‚Das Haus Hohenzollern erhält ein dauerhaftes, unentgeltliches und grundbuchlich zu sicherndes Wohnungsrecht … im Schloss Cecilienhof, auf Schloss Lindstedt oder in der Villa Liegnitz#, heißt es. ‚Das Auswahlrecht und das Bestimmungsrecht … zu weiteren Einzelheiten, über die die Parteien eine einvernehmliche Lösung anstreben werden, steht dem Hause Hohenzollern zu.'“

(Ebd.) Schloß Cecilienhof gehört zum UNESCO-Welterbe und wurde erst kürzlich mit großem Aufwand renoviert. Allein die Dach- und Fassadensanierung kostete 10 Millionen Euro. Öffentliches Geld natürlich.

https://www.pnn.de/potsdam/welterbe-in-potsdam-schloss-cecilienhof-ist-fertig/22978414.html Autor: D.P.

