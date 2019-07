Die Sowjetarmee und ihre Rolle bei der Befreiung der Völker Europas vom Faschismus – Befreiung des KZ Auschwitz

Auf dem Gebiet Europas hatten die deutschen Faschisten zusammen mit den Faschisten der von ihnen besetzten Länder

* 14000 KZs errichtet.

* 18 Millionen Menschen, davon 5 Millionen Kinder, wurden dort gequält, erniedrigt und ausgebeutet !!

* 12 Millionen Menschen starben in diesen KZs!

* Die USA und Großbritannien haben viel zu spät in diesen Krieg mittels der 2. Front der Alliierten eingegriffen!

* Die Hilfslieferungen der USA während des 2. Weltkrieges wurden nach dem Kriege bis zum Jahre 2006 VOLLSTÄNDIG VON DEN RUSSEN BEGLICHEN !!

IN DIESEM FILM SIND AUCH WICHTIGE FAKTEN ÜBER DIE NAHTLOSE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN FIRMEN DER USA UND HITLERDEUTSCHLANDS AUCH WÄHREND DES 2.WELTKRIEGES UND DANACH ENTHALTEN !!

Zusammengestellt von Brigitte Queck

