Als Ausdruck besonderer internationaler Solidarität trat am 13. Juli das russische Tanzensemble „Nastjenka“auf der Kundgebung vor dem Brandenburger Tor auf.

Weitere Videos und fotos von der Kundgebung hier: http://haendewegvonvenezuela.net/links/kundgebung13.07.19.html

