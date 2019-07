Di 16.7. in Berlin – 5. Jahrestag des Flugzeugabsturzes der MH 17 – Buchvorstellung: „Der Abschuss. Flug MH17, die Ukraine und der neue kalte Krieg“

Am Dienstag, den 16. Juli, um 18.00 Uhr stellt der niederländische Politikwissenschaftler Van der Prjl Kees, emeritierter Professor der University of Sussex, Großbritannien, anlässlich des 5. Jahrestages des Flugzeugabsturzes der MH 17, im ND-Gebäude, Seminarraum 1, sein neuestes Buch:

„Der Abschuss. Flug MH17, die Ukraine und der neue kalte Krieg“ vor.

Einladende: „Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg“ mit freundlicher Unterstützung von Mitgliedern des

Deutsch-Chinesischer Freundschaftsverein e.V. Ludwigsfelde,

des Deutschen Freidenker -Verbandes e. V.,

der GRH e.V. , der GBM e.V. , der KPD Berlin und des

Komitees arabischer Antifaschisten in Europa

