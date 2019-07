Nach einem mutmaßlichen Versuch von iranischen Schiffen, einen britischen Öltanker an der Durchfahrt der Straße von Hormus zu hindern, ist die Lage am Golf weiterhin angespannt. Nato-Offizier a.D. Jochen Scholz warnt vor einem Krieg mit dem Iran. Er erklärt im Sputnik-Interview, warum es bisher zu keinem Angriff gekommen ist.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/6nHq

