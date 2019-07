Netanjahu droht Iran:  Unsere Kampfjets können euch überall erreichen (RT Deutsch)

11.07.2019

Angesichts der zunehmenden Spannungen über das iranische Atomprogramm hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Teheran gewarnt, dass israelische Kampfflugzeuge überall im Nahen Osten angreifen können, „einschließlich im Iran und in Syrien“.

Netanjahu erklärte in einem am Dienstag veröffentlichten Videoclip, dass der Iran vor Kurzem gedroht habe, Israel zu zerstören. „Es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass diese Flugzeuge überall im Nahen Osten landen können, einschließlich im Iran und in Syrien“, drohte der israelische Ministerpräsident.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/90071-netanyahu-bedroht-iran-mit-israelischen/

