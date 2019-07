11.07.2019

Bolton und Netanjahu setzten sich im Jahr 2005 gegen ein Atomabkommen zwischen dem Iran und dem Westen ein und verleiteten Trump nun dazu, aus dem Abkommen auszusteigen, sagte der iranische Außenminister Dschawad Sarif.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/international/90069-iranischer-aussenminister-verbundete-verleiteten-trump/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge