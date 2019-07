Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat in einem Gutachten das Nein der Bundesregierung zu Reparationsleistungen an Griechenland in Zweifel gezogen.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/358440.entsch%C3%A4digung-f%C3%BCr-kriegssch%C3%A4den-gutachten-zeigt-chance-f%C3%BCr-athen-auf.html

