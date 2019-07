Die Berliner Polizei hat den palästinensischen Journalisten Khaled Barakat auf dem Weg zu einem Vortrag abgefangen und ihm die Aufenthaltserlaubnis entzogen – auf Weisung des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Der Linkepolitiker Diether Dehm sieht darin einen Angriff auf die Meinungsfreiheit und ein Einknicken vor der israelischen Regierung.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/5CP9

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge