Kanzlerin Angela Merkel hat die US-Bitte um deutsche Bodentruppen im Einsatz gegen die IS*-Terrormiliz in Syrien indirekt zurückgewiesen. Nur ein politischer Prozess ist geeignet, „das Blutvergießen in Syrien zu beenden”, wie sie beim Empfang für das Diplomatische Korps im Gästehaus der Bundesregierung, Schloss Meseberg bei Berlin, erklärte.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/5peD

