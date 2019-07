Im Interview mit Oliver Stone: Putin äußert sich zu Provokation in Straße von Kertsch (Sputniknews)

https://sptnkne.ws/4WNa

Russlands Präsident hat dem Oscar-Preisträger und weltbekannten Regisseur Oliver Stone für seinen Dokumentarfilm „Revealing Ukraine“ ein Interview gegeben.

Stone besprach mit dem russischen Staatschef unter anderem den Vorfall in der Straße von Kertsch.

Putin wörtlich:

„Der ehemalige Präsident (Petro) Poroschenko hat diese Provokation speziell im Laufe der Wahlkampagne herbeigeführt. Er wusste, dass die Wähler im Osten und im Süden des Landes ihn nicht unterstützen würden, und nutzte diese Provokation für die Verschärfung der Lage, für die Inkraftsetzung eines besonderen Zustands. Ich habe alle Gründe anzunehmen, dass er einen besonderen Zustand im ganzen Land herbeiführen oder vielleicht die Wahlen verschieben wollte. Man wollte um jeden Preis die Macht behalten“, sagte der russische Präsident.

Revealing Ukraine

Der Film „Revealing Ukraine“ von Oliver Stone und dem ukrainischen Dokumentaristen Igor Lopatenok gewann den Grand Prix beim 65. Filmfestival Taormina und ist den Ereignissen nach dem Maidan im Jahre 2013 sowie der Krise in der Ukraine im Allgemeinen gewidmet.

Vorfall in der Straße von Kertsch

Die russische Küstenwache hatte am 25. November drei ukrainische Schiffe aufgebracht, die ins Asowsche Meer einlaufen wollten, ohne dass die Durchfahrt zuvor beim russischen Grenzschutz angemeldet worden war.

Die Schiffsbesatzungen reagierten nicht auf Warnungen der russischen Seite und führten gefährliche Manöver aus. Sie wurden in den Hafen von Kertsch gebracht. Die 24 Besatzungsmitglieder wurden festgenommen und nach Moskau überstellt, wo gegen sie eine gerichtliche Klage erhoben wurde.

ak/ae/sna

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge