Die letzte Bastion. Um dem globalen Amokläufer USA Paroli zu bieten, müssen sich die Europäer endlich für Frieden und Kooperation einsetzen – von Patrick Hiller (Rubikon)

Die us-amerikanische Öffentlichkeit wird erneut auf einen gefährlichen Weg in Richtung Krieg geführt. Diesmal mit dem Iran. Krieg wäre katastrophal und muss unter allen Umständen verhindert werden. Die US-Regierung eskaliert und im Iran gewinnen Hardliner die Oberhand, die dem Westen nicht vertrauen. Diplomaten wie Außenminister Zarif verlieren an Boden. Andere Länder müssen sich der Herausforderung stellen, einen Krieg zu verhindern. Ob sie es mögen oder nicht, Deutschland und weitere Länder der Europäischen Union (EU) sind jetzt die letzte Zuflucht, um den Frieden zu wahren.

weiterlesen hier:

https://www.rubikon.news/artikel/die-letzte-bastion

