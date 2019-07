Musik zum Tag des Sieges / Tag der Befreiung von der Nazi-Barbarei durch die Rote Armee am 9. Mai in Berlin

Alljährlich zum Tag des Sieges (russisch) – Tag der Befreiung (deutsch), also am 9. Mai, wird in Berlin die Befreiung von der Nazi-Barbarei durch die Rote Armee gefeiert. So auch wieder im Mai 2019, als dieses Video entstand.

Es zeigt einen Querschnitt durch die musikalischen Darbietungen anlässlich der Feiern im Treptower Park in Berlin. Russen, Deutsche und Angehörige anderer Nationen feiern dort gemeinsam das Ende des 2. Weltkriegs, der alleine auf sowjetischer Seite 27 Millionen Tote durch den Angriff von Wehrmacht und Nazi-Banden forderte. Die Mahnung dieses Tages lautet nach wie vor: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!

